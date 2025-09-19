¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë£´²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î£±£³¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊü¤Á¡¢µð¿Í¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£²¬ËÜ¤Î£±»î¹ç£²È¯¤Ï£¸·î£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¡££²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î²¬ËÜ¤Ï¡ÖÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯»ö¤¬¤Ç¤­¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£