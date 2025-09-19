¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ZERO1¤Ï11·î10Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¡Ê»î¹ç³«»Ï¸á¸å6»þÈ¾¡Ë¤Î»²ÀïÁª¼êÂè2ÃÆ¤ò19Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖAEW¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë»ÖÅÄ¸÷¤Î»²Àï¤¬·èÄê¡£¤¹¤Ç¤ËÂè1ÃÆ¤Î»²ÀïÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹õÄ¬TOKYO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥¿¥¦¥ó¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£