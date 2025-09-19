¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ANA¥ª¡¼¥×¥óÂè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î19ÆüËÌ³¤Æ»»¥ËÚGCÎØ¸üC¡á7066¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢6°Ì¤«¤é½Ð¤¿¶âÃ«Âó¼Â¡Ê27¡áSOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¶âÃ«¤ÏÃæÈ×¤«¤é4¡Á5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ò¼¡¡¹¤Ë·è¤á¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤­¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë