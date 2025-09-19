¸ÞÅç»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç½©¤ÎÎãÂçº×¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÞÅç¿À³Ú¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸ÞÅç»Ô´ô½ÉÄ®¤Î´àÎ©¿À¼Ò¤ÎÎãÂçº×¤ÇÊôÇ¼¤µ¤ì¤ë¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¡Ö¸ÞÅç¿À³Ú¡×¡£ ËèÇ¯¡¢·ÉÏ·¤ÎÆüÁ°¸å¤Ë2Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ ¸Þ¹òË­¾÷¤òµ§¤ë¡Ö¹ÓÊ¿Éñ¡×¡¢Í¦ÁÔ¤Ê¡Ö»Í·õÉñ¡×¤Ê¤É¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¸ÞÅç»ÔÌ±¡Ë ¡Ö°Ü½»¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¡£Ëè²ó¸«¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Çµ®½Å¤Ê¤â¤Î¡× ¸ÞÅç¿À³Ú¤Ï¡¢¸ÞÅç»Ô¤ä¿·¾å¸ÞÅçÄ®¤Ê¤É¡¢8¤Ä¤ÎÃÏ¶è¤ÇÅÁ¾µ¤µ