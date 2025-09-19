Photo: ¥ä¥Þ¥À¥æ¥¦¥¹·¿ ¼ÂÊª¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ¸«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖiPhone Air MagSafe¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢iPhone Air¤È°ì½ï¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¤ä¤ä¿´¤â¤È¤Ê¤¤iPhone Air¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»þ´Ö¤ò¡¢ºÇÂç65¡óÄÉ²Ã¤Ç¤­¤ë¿´¶¯¤¤ÁêËÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Çö¤µ¤È·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎiPhone Air¤ËÄÉ²Ã¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÃå¤±¤Á¤ã¤¦¤È¡¢Ê¬¸ü¤¯½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ÎËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ã¤×¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¡¢È¯