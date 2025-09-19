¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î19ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Î¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬19Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¡Ö1ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¹ë²÷¤Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¡£1¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë2ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬1»à¤«¤é¾®±à¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ1»à°ìÎÝ¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿4ÈÖ¡¦ËöÊñ¤ÎÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤¬º¸Íã¤ò½±¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢½ÓÂ­¤òÈô¤Ð¤·¤¿¼ã