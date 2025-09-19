18Æü¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎÀÐ¼ã½ÙÎ¨¤¤¤ë¼¡À¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè2ÃÆ¡ØJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡Ù¤¬¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤Û¤«Åìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢¾å¸¶¤Ò¤í¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢19Æü¤«¤é¤Ï·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æá´¤ê¡¢Á´