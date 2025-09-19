¤¢¤¹20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¢¤¹¡Ê20Æü¡ËÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤ÎÍ½ÁÛËÌÆüËÜ¡¦ËÌÎ¦¤Ï21Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Î¤ª¤½¤ìÂæÉ÷17¹æ¤Ï20Æü¤Ë¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«ÄÌ¤·ÂæÉ÷18¹æ¡¦19¹æ¤ÏÆüËÜÎóÅç¤«¤éÎ¥¤ì¤¿³¤¾å¤ò¿Ê¤àÍ½ÁÛ¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß