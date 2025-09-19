モデルのベラ・ハディッド（２８）が、再び病院に入院したことを自身のインスタグラムで報告した。投稿には点滴を受けながらベッドに横たわる姿が写されており、「いつも突然消えてしまってごめんなさい。みんなのことが大好きよ」と綴られている。 【写真】点滴の管も痛々しい…でも入院中も美貌＆おしゃれがスゴイ ベラは１６歳のときにライム病と診断され、以来長年にわたり慢性的な痛みと闘ってきた。今回の入院理由は明