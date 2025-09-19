¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ¹¾À»²Æ¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î»äÉþ»Ñ¤ËÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÀ¶Á¿¤Ç¥­¥å¡¼¥È¤ÊËÙ¹¾À»²Æ¥¢¥Ê¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤Î´¤³ä¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÙ¹¾¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤Ê¤Ä¤ä¤¹¤ß¡£¡÷willfully¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Bag¤âWILLFULLY¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë¤Î¤ÇÎ¹¹Ô¤Î»þ¤âÉáÃÊ»È¤¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»äÉþ¤Î²ÆµÙ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£