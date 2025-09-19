¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¡¦¤Ä¤¯¤Ð¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSun GAIA¤¬19Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°Áª¼ê¤Îº£ÌîÂçÀ®¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ìî¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ìî¤È¸«¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤¬¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÎËÌÀé½»±Ø¤Î³¬ÃÊ¤Î¾å¤«¤éÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂÃ¤òÅÇ¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤¿Æ°²è¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¥Á¡¼¥à½êÂ°¤Îº£ÌîÂçÀ®Áª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢SNSÅù¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö