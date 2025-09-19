¶âÂô»Ô¹áÎÓË·¤ÎµìÆü¶äÀ×ÃÏ¤ÎÍø³èÍÑ¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç¡¢ÃÏ²¼¶â¸Ë¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¡¢µÄÏÀ¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÂô»Ô¤ÎÂ¼»³»ÔÄ¹¤Ï¡¢¶â¸Ë¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç²þ½¤ÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤ò¸©¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃÚÃÎ»ö¤Ï»Ô¤«¤é¤ÎÀµ¼°¤ÊÍ×Ë¾¤òÂÔ¤ÄÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¶âÂô»ÔÃæ¿´Éô¤Î¹áÎÓË·ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëµìÆü¶ä¶âÂô»ÙÅ¹À×ÃÏ¤Î³èÍÑºö¤ò¤á¤°¤ê¡¢»Ô¤ÏÃÏ²¼¶â¸Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÅÙ¤ÏÈó¸ø³«¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÚÃÎ»ö¤Ê¤É¤«¤é°Û¤ò¾§¤¨¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÆ¸¡Æ¤¤Ë¸þ¤±¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊý¿Ë¤ò½¤Àµ¤·