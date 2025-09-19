9·î16Æü¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅòÀî¤ì¤¤»Ò¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¿¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØBABYMETAL¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±©À¸·ë¸¹¤â¡È¿ä¤·¡É¤¬¥Ð¥ì¤¿! ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØBABYMETAL¡Ù¥°¥Ã¥ºBABYMETAL¤Ï¡Ö¿å¾¦Çä¡×BABYMETAL¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥À¥ó¥¹Ã´Åö¤ÎSU-METAL¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥À¥ó¥¹Ã´Åö¤ÎMOAMETAL¤ÈMOMOMETAL¤«¤é¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í½÷À­3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¢¥¤¥É¥ëÅªÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤â¹â