»³ËÜ¤Ï»ÙÇÛÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä(C)Getty Images²÷Åê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ»þ´Ö9·î18Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î6»Íµå¤ÈÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é5²ó1/3¤Ç108µå¤òÅê¤²¡¢1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢7»°¿¶¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤â12¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÅ¨ÃÏÁûÁ³¡ª»³ËÜÍ³¿­¤Î°µ´¬Ã¥»°¿¶¥·¡¼¥ó