1Åù¤ÈÁ°¸å¾Þ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ5²¯±ß¤¬Åö¤¿¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä¤¬19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊõ¤¯¤¸¡×¤ËÅö¤¿¤ëÈë·í¤È¤Ï¡©(Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤¿ÃËÀ­) ¡Ö¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êõ¤¯¤¸¤ÇÌ´¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×(µ­¼Ô) ¡ÖÅ·Ê¸´Û¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£19Æü¤Ï±ïµ¯¤Î¤¤¤¤°ìÎ³ËüÇÜÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â³¡¹¤ÈÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤¤µá¤á¤ëµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÅ·Ê¸´Û¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¹â³ÛÅöÁª¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤Þ¤¹¡£(Å·Ê¸