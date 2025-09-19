9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¡¢10·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ë¤Ï¡¢5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï¡¢19Æü¡¢¸©ÆâÌó1Ëü7000¿Í¤ÎÅÞ°÷¤äÅÞÍ§¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅêÉ¼ÍÑ¤Î¥Ï¥¬¥­¤òÈ¯Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤òÁª¤Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíºÛÁª¤Ï¡¢1¿Í1É¼¤Î¹ñ²ñµÄ°÷É¼295É¼¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë295É¼¤Î¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ590É¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï¡¢19Æü¡¢