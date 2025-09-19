¿åË×¤·¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î»ß¿åÈÄ¤¬Âç±«¤ÎÁ°¤«¤é¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¹ñÆ»1¹æ¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñー¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢9·î12Æü¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¡¢ÃÏ²¼1³¬¤ÈÃÏ²¼2³¬¤¢¤ï¤»¤Æ274Âæ¤Î¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¥«½ê¤¢¤ë¼Ö¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢¿»¿å¤òËÉ¤°»ß¿åÈÄ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ê¤É¤Ï19Æü¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2¥«½ê¤Ç¤Ï¡¢»ß¿åÈÄ¤ò¤¢¤²¤ëÁõÃÖ¤¬Âç±«¤ÎÁ°¤«¤é¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«