¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿19Æü¤ÎÀÐÀî¸©Æâ¡£¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Óー¥ë¤Î°û¤ßÊý¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¶âÂô»Ô¤ÎÊÒÄ®¤­¤é¤é¹­¾ì¤Ç¡¢19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë¤Î¡Ö½ÐÄ¥¥Þ¥ë¥¨¥Õ²£Ãú¡×¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃí¤®Êý¤Ç¥Óー¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂ¾¡¢2¼ïÎà¤Î¥Óー¥ë¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹­¤¤°û¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ½ÐÄ¥¥Þ¥ë¥¨¥Õ²£Ãú