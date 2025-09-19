¡Ö´ðËÜÎÁ¶â 5Ê¬Ëè3000±ß¡×¨¡¨¡¡£¥»¡¼¥ë¥¹¤Ê¤É¤ÎË¬Ìä¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¼´Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡Ö±þÂÐÎÁ¶â¡×¤òµá¤á¤ë¤ÈÍ½¹ð¤¹¤ëÄ¥¤ê»æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íË¡Åª¤ËÍ­¸ú¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤¬X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÛ¸î»Î¤Î¸«²ò¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¸Æ¤ÓÎë¤ò²¡¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾åµ­¤ËÆ±°Õ¤È¤·¤Þ¤¹¡×ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡Ê¡÷nattsusikakatan¡Ë¡×¤µ¤ó¤¬2025Ç¯9·î17Æü¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆË¡Åª¤ËÍ­¸ú¤Ê¤Î¡©¡×