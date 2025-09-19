20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÂçµ¤ÉÔ°ÂÄê¡×¤Ç¤¹¡£´¨ÎäÁ°Àþ¤ÎÆî²¼¤Ç¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï½©¤Î´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£19Æü¤Î¶å½£ËÌÉô¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Æüº¹¤·¤¬Ìá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï22¡îÁ°¸å¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê2¡¦3¡î¹â¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢»Ä½ë¤¬Ìá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î³¤¤ÎÃæÆ»³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½20