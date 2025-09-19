高知県議会9月定例会が9月19日に開会し、茺田知事は議案にあげた県立文化施設の公募化について、運営団体の創意工夫を促す目的だと改めて強調しました。県議会9月定例会が19日に開会し、執行部は総額10億8200万円余りの一般会計補正予算案や条例議案など39件を提出しました。提案理由説明に立った茺田知事は、県立文化施設の公募化について「見直しの目的は、自主事業の実施と利益処分に関する自由度を増し、財団など