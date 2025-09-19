2025Ç¯¤Ë³«¶È15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¶¡¦¥­¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¤«¤é¡¢¿´¤ò·ë¤ÖÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥­¡õ¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖWith a Ribbon of Thanks¡×¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÀÖ¤È¥ê¥Ü¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Á´7¼ï¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¿·ºî¤ä¿Íµ¤¤ÎÉü¹ï¥á¥Ë¥åー¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ ²Ú¤ä¤®¤Î¿·ºî¤«¤é¿Íµ¤¤ÎÉü¹ï¤Þ¤Ç ¿·ºî¡Ö¥ë&#1