◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島（19日、東京ドーム）巨人・岡本和真選手が2回、8月23日に放って以来27日ぶりとなる第12号ソロを放ちました。先発のマウンドにあがった山粼伊織投手は初回、2アウトからランナーをため、坂倉将吾選手の2点タイムリーを浴びます。これで巨人は試合序盤から2点ビハインドとしていました。2回の先頭打者として打席に向かった岡本和真選手は、対する広島・大瀬良大地投手の6球目カットボールをと