◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島（19日、東京ドーム）巨人・岡本和真選手が2回、8月23日に放って以来27日ぶりとなる第12号ソロを放ちました。先発のマウンドにあがった山粼伊織投手は初回、2アウトからランナーをため、坂倉将吾選手の2点タイムリーを浴びます。これで巨人は試合序盤から2点ビハインドとしていました。2回の先頭打者として打席に向かった岡本和真選手は、対する広島・大瀬良大地投手の6球目カットボールをと
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 気がつくと病室に…涙を流す父
- 2. 通訳不在&英語堪能アナ役立たず
- 3. 林家ぺー宅で火災 保険未加入
- 4. 北口榛花が予選敗退 涙止まらず
- 5. 高市早苗氏「人工関節」を告白
- 6. 林家ペー宅で火事 愛猫4匹が死ぬ
- 7. 高市氏の会見 司会が「失言」
- 8. サンドのライブ 客の3分の1帰る
- 9. 進次郎氏公約「何人騙されるか」
- 10. 「遭遇したい」USJでWサンジ瓮▲縫瓩鯣瑤喀个靴伸爛錺鵐圈璽広瓩稜笑物語が話題「サンジがサンジを給仕してる…」「本物居るんだけど？」
- 1. 気がつくと病室に…涙を流す父
- 2. 進次郎氏公約「何人騙されるか」
- 3. 横浜の女児失踪 情報呼びかけ
- 4. 「おじアタック」に29歳女性恐怖
- 5. 会議中に呂律回らず 救急搬送
- 6. 水没駐車場から脱出 異常0の車
- 7. 【トリプル台風発生】「台風のたまご」熱帯低気圧が「台風17号（ミートク）」「台風18号（ラガサ）」「台風19号（ノグリー）」に発達 日本列島には来る？16日間の天気シミュレーション【気象庁 台風情報・19日午後10時50分更新】
- 8. 免許更新で現金窃盗 警官の実態
- 9. 高市氏の会見「持ち味が消えた」
- 10. 血液の使用不可 赤十字社が謝罪
- 1. 高市氏の会見 司会が「失言」
- 2. 林家ペー宅火災 隣人明かす緊迫
- 3. 洗濯機の蛇口 開けっ放しリスク
- 4. 片付けの無限ループに陥る理由
- 5. 時速125kmで逆走し事故 懲役9年
- 6. 「沈黙外交」恐ろしい結果を生む
- 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 8. 「スラダン」聖地が 無法地帯化
- 9. 留学中に性被害 加女性2人が提訴
- 10. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
- 1. 性行為の経験がない人に多い特徴
- 2. 日本人はタクシーを降りろ 中国
- 3. 城ケ崎海岸で女性が海に転落、中国人観光客の男性が飛び込み救助＝「命は絶対に救わないと」
- 4. カーク氏を1発で射殺できた理由
- 5. 流産から1カ月後「0.4%の奇跡」
- 6. 留学生が激減? 米大学に「異変」
- 7. 旧統一教会信者11万人 韓国報道
- 8. 12歳いない? 日本人医師が買春か
- 9. ラッパーの車から15歳少女の遺体
- 10. 娘3人殺害の疑い 遺体を発見
- 1. 幼児教育・保育の無償化 概要
- 2. 店員のミス 差額請求ポスト炎上
- 3. JR「ネット予約サービス」初連携
- 4. iPhone17購入者「物足りない」
- 5. 有休 本当に幸せな時はいつ?
- 6. 日本の将来不安「投資」で不安
- 7. 日銀がETFやREIT売却 100年超か
- 8. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 9. タワマン低層階民のシビアな現実
- 10. ワークマン参入で 価格破壊の波
- 11. 中部電力 洋上風力発電撤退の訳
- 12. トヨタ 2車種9万台をリコールへ
- 13. 乱高下する東京株 サプライズ?
- 14. くら寿司 新春・初売りフェア2022、1人用おせち「こせち」や大とろ・あわびなど登場、虎モチーフの和菓子も
- 15. 【Veoyads】究極の脱毛スピードを体感！CRYSTAL HIPL光美容器が期間限定で大幅割引
- 16. くら寿司「おうちdeくら」お持ち帰りセット6種発売、“寿司屋さんの帽子”付き、抽選で無料になる「お持ち帰り宝くじ」も
- 17. 「オンライン診療は絶対に普及する」IT苦手なオジサン記者が体験・実感した理由
- 18. ヤマモリ「釜めしの素」地元中京３県でCM放映 季節・旬を訴求
- 19. ｢たとえ会社に捨てられても｣幸せな人生を取り戻せる人だけが持つ"意外な能力"
- 20. 「お金が貯まらない人」悪癖10選
- 1. 充電ケーブルいらず充電可 Anker
- 2. 新Apple Watchが届いた際の感想
- 3. 人気ガジェットのクーポン配布中
- 4. SlackのCEOまで登場 大騒ぎに
- 5. iPhone17シリーズ見送る派の見解
- 6. 突然の「紐」登場 驚きの展開
- 7. KDDI、「au Starlink Direct」アプリ開発者/端末メーカー向けサイトを開設
- 8. 映画版マインクラフトは2019年5月公開決定。Minecraft: The Movieとして3DやIMAXでも上映
- 9. 横浜市、RPA「WinActor」で最大99％の作業時間削減効果を実証
- 10. 最大60W出力でPD3.0対応の急速充電器、AUKEYが3日間限定で1000円オフ
- 11. モバイルバッテリーが登場
- 12. Apple Watch充電環境が一新
- 13. Samsungスマホを「魔改造」
- 14. 耳に挟むイヤホン Ankerの新作
- 15. NTTドコモ eSIM発行を停止
- 16. ネット上で「泊めてください」 家出少女が陥る「売春」
- 17. KDDI、auのiPhoneやiPadにおけるApp Storeなどにてキャリア決済「auかんたん決済」が利用可能に！ソフトバンクでも対応予定
- 18. [Report Now!]撮影スタジオで再現「DJI PROFESSIONAL WORKSHOP」が開催される
- 19. AQUOS R2を発表会場で見る。写真のSNS映えも優秀、動画と静止画同時撮影は使い方を変えるかも
- 20. アトムやガンダムがロボットではない 雑紙の付録から段ボールで作れるロボットたちが増殖している
- 1. 北口榛花が予選敗退 涙止まらず
- 2. 「遭遇したい」USJでWサンジ瓮▲縫瓩鯣瑤喀个靴伸爛錺鵐圈璽広瓩稜笑物語が話題「サンジがサンジを給仕してる…」「本物居るんだけど？」
- 3. 通行人に唾吐く Vリーグ契約解除
- 4. 引退式に恩師登場 中田翔が号泣
- 5. 眠る間に...走り高跳び決勝進出
- 6. 大谷の偉業「ぶち壊し」怒りの声
- 7. 男子200m ライルズが4連覇達成
- 8. 巨人・阿部監督の苦言 G党が紛糾
- 9. 北口榛花 まさかの予選敗退
- 10. ロッテ・益田 愚行にファン呆れ
- 1. 通訳不在&英語堪能アナ役立たず
- 2. 林家ぺー宅で火災 保険未加入
- 3. 高市早苗氏「人工関節」を告白
- 4. 林家ペー宅で火事 愛猫4匹が死ぬ
- 5. サンドのライブ 客の3分の1帰る
- 6. 孝太郎のバラエティ増 不満続出
- 7. 林家ペー自宅の下「住めない」
- 8. 3児の母・相川七瀬が極秘離婚
- 9. 「バレエは親のエゴ」発言が炎上
- 10. ダイアン津田 意外な前職明かす
- 1. 40・50代におすすめしたいボブ
- 2. 偉そうな言動が...モラハラ夫に
- 3. 息子への仕送りで月30万円に反響
- 4. 熱狂巻き起こる「バズ」の瞬間
- 5. 「白T+デニム」から新しさへ
- 6. 2カ月で完売 口紅の新感覚リップ
- 7. 3COINSでGETしたいスマホグッズ
- 8. ポニーテールの位置で印象操作
- 9. モンブランがリニューアル
- 10. 売り切れ必至「美胸キーパー」