¡Ö£Ô£Á£Í£Ò£Ï£Î£Ã£Õ£Ð¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¸ÍÅÄ¡Ë»³ËÜ¸÷Íº¡Ê£µ£³¡Ë¡á¼¢²ì¡¦£·£¶´ü¡¦£Â£±¡á¤¬¡¢£²ÆüÌÜ£¶£Ò¤ò£²¥³¡¼¥¹º¹¤·¤Ç²÷¾¡¡£¤³¤ì¤Ç£³Àï£²¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¤ÇËÜÅö¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêËÀ¤Î£´£¶¹æµ¡¤Ï£²Ï¢ÂÐÎ¨£²£¶¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÈÄãÄ´¤ÎÉôÎà¤À¤¬¡¢µ¡ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ¤¾Ý¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ú¥é¤Ï¤À¤¤¤ÖÃ¡¤­¤Þ¤·¤¿¡£Å¸¼¨¥¿¥¤¥à¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ä¾Àþ·Ï¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²óÅ¾¤¬¹ç¤¨¤Ð¾è¤êÌ£¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê£²¡¢£±Ãå¤À¤Ã¤¿¡Ë½éÆü¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿