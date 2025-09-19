¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿µð¿Í¤¬£²²ó¤ËÈ¿·â¡£ÀèÆ¬¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬¡¢¹­Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤«¤éº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë£±£²¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡££²ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿£¸·î£²£³Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¼çË¤¤Î°ìÈ¯¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤âÂÇ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£