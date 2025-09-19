¡ÖÇÀÂç»Ô¾ì¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ºÏÇÝ¤·¤¿¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ê¤É¤òÄ¾Çä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬19Æü¡¢¿·¾±»Ô¤ÎÇÀÎÓÂç³Ø¹»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤Ë3²ó³«¤«¤ì¤ë¡ÖÇÀÂç»Ô¾ì¡×¡£¿·¾±»Ô¤ÎÄÌ¾Î¡¦»³·ÁÇÀÎÓÂç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼Â½¬¤ÇÀ¸»º¤·¤¿ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ê¤É¤¬¼ê¤´¤í¤ÊÃÍÃÊ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢Èà´ß¤Ë¶¡¤¨¤ë¤¿¤á¤Î²Ö¤äÊÆ¡¢²ÌÊª¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¹©ÉÊ¤Ê¤É¤¬Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖµðÊö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤æ¤­¤â¤Á´Ö¤â¤Ê¤¯ÈÎ