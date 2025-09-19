¹âÃÎ¸©»ÍËü½½»ÔÀ¾ÅÚº´¤Î»ÍËü½½Àî¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¢¥æµù¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î19Æü¡¢»ÍËü½½»ÔÀ¾ÅÚº´¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥æµù¤ÎÂÎ¸³³Ø½¬¡£ÃÏ¸µ¤Î»º¶È¿¶¶½¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»ÍËü½½Àî¤äµù¶È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢½é¤á¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àîµù»ÕÎò50Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Èµù»ÕÎò10Ç¯¤ÎÆ»¤Î±Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢À¾ÅÚº´¾®³Ø¹»¤Î4Ç¯À¸14¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌÖ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¹Ö»Õ¤¿¤Á¤ËÂ³¤­Àî¤Ø¡£»É¤·ÌÖ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÖ