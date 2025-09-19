¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÍ½ÁªÂè1Æü¡Ê2025Ç¯9·î19ÆüËÌµþ¡Ë¥Ú¥¢¤ÎSP¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡È¤æ¤Ê¤¹¤ß¡É¤³¤ÈÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï62¡¦68ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ4°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ú¥¢¤Ï¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î»Ä¤ê3ÏÈ¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¡£Ä¹²¬¡¢¿¹¸ýÁÈ¤Ï9·î¾å½Ü¤ÎISU¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¤ÇSP¡¢¥Õ¥ê¡¼¡¢¹ç·×ÅÀ¤È¤½¤í¤Ã¤Æ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æº£Âç²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤¢¤¹20Æü¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¢¦