¤µ¤­¤Û¤ÉÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥­¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï4275±ß¤È¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç4000±ßÂæ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤Ï¼ûÍ×¤ò¾å²ó¤ëÀ¸»º¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤ÇÂ³¡¹¤È¼ý³Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ÊÆ¡£¤­¤ç¤¦¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î¥³¥áÇÀ²È¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö²«¶â¿§¡×¤Ë¼Â¤Ã¤¿°ðÊæ¤¬¤¢¤¿¤ê°ìÌÌ¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÔ½ë¤ä¿åÉÔÂ­¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¾®ÃÓÇÀ±à¾®ÃÓµ®»Ë¤µ¤ó¡ÖÉÂ³²Ãî¤ÎËÉ½ü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢²Æ¾ì¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¡¢