Ë­¾ºÎ¶¡Êº¸¡Ë¤¬²¼¼êÅê¤²¤Ç²¦Ë²¤ò²¼¤¹¡áÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂçÁêËÐ½©¾ì½ê6ÆüÌÜ¡Ê19Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î²£¹ËË­¾ºÎ¶¤Ï²¦Ë²¤ò²¼¼êÅê¤²¤ÇÂà¤±¡¢Á´¾¡¤ò¼é¤Ã¤¿¡£²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤ÏÇ®³¤ÉÙ»Î¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢Âç´Ø¶×ºù¤ÏÊ¿¸Í³¤¤ò¾®¼êÅê¤²¤Ç²¼¤·¡¢¤È¤â¤Ë5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£´ØÏÆÀª¤Ï¤È¤â¤Ë4¾¡2ÇÔ¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¼ãÎ´·Ê¤Ï¹ë¥Î»³¤òÆÍ¤­Íî¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ì¸Åç¤Ï¶ÌÏÉ¤ËÆÍ¤­½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¾®·ëÂÐ·è¤Ï¿·»°Ìò¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤¬¹â°Â¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ4¾¡ÌÜ¡£¹â°Â¤Ï6Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£