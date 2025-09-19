9·î19Æü¡¢B¥êー¥°½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤¬2025－26¥·ー¥º¥ó¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ B1¤Ç¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬¡¢¼«Í³¸ò¾ÄÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¶¥Ã¥¯¤È¥¢¥¤¥é¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Î¾Áª¼ê¤È¤â¤ËB¥êー¥°¤Ç¤Î¥×¥ìー·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¥¶¥Ã¥¯¤Ïº£Ç¯2·î¤«¤éÆ±5·î¤Þ¤ÇAÅìµþ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤È¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥·¥¿