SKY-HI¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ØÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¢¡SKY-HI Æ°²èº£²óÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢BMSG¤¬¼çºÅ¤·¡¢BE:FIRST¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE FIRST¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤­¿Ê¤à¿Í¤ä¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤»öÊÁ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Í¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡ÖTo The First¡×¤À¡£SKY-HI¤Î¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥ÉTHE SUPER FLYERS¤ò¸ò¤¨¤¿¡¢¥Û¡¼¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê²»¿§¤¬¸÷¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊÔÀ®¤Ë¤Æ¾ð