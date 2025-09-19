¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬¡¢10·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë18th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ËÂ³¤­¤È¤ó¤ÀÎÓÍö¤¬¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËApple Music / Spotify / Amazon Music¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÊÉ»æ¤¬¥À¥¦