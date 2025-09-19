Def Tech¤¬¡¢·ëÀ®¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿JESSE¡ÊRIZE / The BONEZ¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¿·¶Ê¡ÖANOHI feat. JESSE¡×¤òÀ©ºî¤·¡¢MV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¢¡Def Tech Æ°²èËÜºî¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¤¢¤ÎÆü¡É¤È¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÎÏ¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê1¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤­¡¢Áê¼ê¤Î»×¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Çµß¤¤¹ç¤¨¤ë¡ÊMicro¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Èµ¤¤Å¤­¡É¤È¡Èµß¤¤¡É¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºî¤Ï²­Æì¤Ç