¥¿¥¹¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Æ¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤È¶¦Æ±¤ÇÃæ¾®µ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¸þ¤±IT¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤Î³èÍÑ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¿¥¹¥Í¥Ã¥È¡¿¥æ¥Ë¥Æ¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à  Æü»þ¡§9·î24Æü(¿å)14:00¡Á14:30¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¹Ö±é´ë¶È¡§¥¿¥¹¥Í¥Ã¥È¡¢¥æ¥Ë¥Æ¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à ¥¿¥¹¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Æ¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤È¶¦Æ±¤ÇÃæ¾®µ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¸þ¤±IT¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤Î³èÍÑ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È