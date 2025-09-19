MAXWIN¤Ï¡¢40·Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É/¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ÀìÍÑ¤ÎÆâÁõ²Ã¹©ÉÔÍ×¥Ý¥óÉÕ¤±¤ÇÀßÃÖ¤¬¤Ç¤­¤ë13.3¥¤¥ó¥ÁÍ­µ¡EL¥Õ¥ê¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¡ØFLE1331-ALP01¡Ù¤ÎÈ¯Çä³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ MAXWIN¡ØFLE1331-ALP01¡Ù  ²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡§ 13.3¥¤¥ó¥ÁÍ­µ¡ELHDMI¡§ ÆþÎÏ2·ÏÅý¡¢½ÐÎÏ1·ÏÅý²èÌÌÈæÎ¨¡§ 16¡§9/4¡§3²òÁüÅÙ¡§ 1920x1080P±Õ¾½µ±ÅÙ¡§ 400cd/m2¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡§ 60Hz¥³