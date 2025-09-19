ラッパーのカーディ・Ｂ（３２）が、第４子を妊娠中であることを発表した。元夫でラッパーのオフセットとの間に３人の子を持つカーディが、現在交際中のＮＦＬのニューイングランド・ペイトリオッツ所属選手のステフォン・ディグス（３１）との第１子となる赤ん坊を授かったという。 【写真】熱愛、元サヤを繰り返し７年で破局した元夫とラブラブだった頃 情報番組「ＣＢＳモーニングス