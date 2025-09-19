¸µUFC²¦¼Ô¤ÇÆüËÜ¤Î¡ÖPRIDE¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥¤¥ó¥È¥ó¡È¥é¥ó¥Ú¥¤¥¸¡É¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÂ©»Ò¥é¥¸¥ã¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê25¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ËÊÆ·ÝÇ½ÀìÌç¥µ¥¤¥ÈTMZ¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥é¥¸¥ã¤Ï8·î23Æü¤ËÊÆ¡¦¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥ì¥¹Âç²ñ¤ÇÆÍÇ¡»î¹ç¤ËÍðÆþ¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥·¥³¡¦¥¹¥Á¥å¤ò¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ç²¥ÂÇ¡£¥¹¥Á¥å¤Ï¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥´¹üÀÞ¤äÎö½ý¡¢¿ôËÜ¤Î»õ¤âÀÞ¤é¤ì¡¢¿ôÆü´Ö¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥ì¥¹¥é