²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¤¬19Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÁêÀî¼·À¥¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤ÎÆü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ­»ö¤Ç¡¢11ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤ÈÌó1Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÁêÀî¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²þ¤á¤ÆÎ¥º§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø ¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿