¼Â¤ê¤Î½©¤ò·Þ¤¨¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ë¤Ï¸©»º¤Î¿·ÊÆ¤¬ÊÂ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÅª¤Ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ­¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢19Æü¤ËÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤À¸©»º¤Î¤¢¤­¤¿¤³¤Þ¤Á¤Ï5¥­¥í¤ÇÀÇ¹þ¤ß4,946±ß¡£µîÇ¯¤ÎÌó1.4ÇÜ¤Ç¤¹¡£´Ø¸þÎÉ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤è¤¯ÄÌ¤ëÄÌÏ©±è¤¤¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Éー¤ó¤È¿·ÊÆ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¥³¥áÇä¤ê¾ì¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·ÊÆÆþ²Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÀßÇä¤ê¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×½©ÅÄ»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó½©ÅÄ