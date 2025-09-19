¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹Ò¶õ¤Ï¡¢¿·µÒ¼¼»ÅÍÍ¤Î¥¨¥¢¥Ð¥¹A321·¿µ¡¤òÅìµþ/±©ÅÄ¡Á¥Þ¥Ë¥éÀþ¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¡£9·î24Æü¤«¤é¿·»ÅÍÍµ¡¤Î½é¹æµ¡¤ò¡¢PR421/422ÊØ¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¡£°ìÉô¤ÎÆü¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A330·¿µ¡¤ä¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777·¿µ¡¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ë¡£ºÂÀÊ¤Ï·×194ÀÊ¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ï¡Ö2-2¡×ÇÛÎó¤Ç12ÀÊ¤òÇÛÃÖ¡£¥·¡¼¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ï45¥¤¥ó¥Á¤Ç¡¢13.3¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Ï¡Ö3-3¡×ÇÛÎó¤Ç182ÀÊ¤òÇÛÃÖ¡£¥·¡¼¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ÏºÇÂç31¥¤¥ó¥Á¤Ç¡¢10.1¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼