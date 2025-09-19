¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯(»úËëÉÕ¤­) #1263¡× 9·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRich Man¡×¤¬Àè¹ÔÍ½ÌóËç¿ô¤À¤±¤Ç111ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢ÄÌ»»7ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òÃ£À®¤·¤¿aespa(¥¨¥¹¥Ñ)¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE -¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿4¿Í¤Ï¡¢ÊÆ¡¦ABC¤ÎÄ«ÈÖÁÈ¡ÖGood Morning America(GMA)¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÊÆ¤Î¿Íµ¤TVÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤òÅ¸