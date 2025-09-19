³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢°¦É²¸©¤È¶¦Æ±¤Ç9·î 17 Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö°¦É²¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤®¤å¤®¤å¤Ã¤È½¸¹ç!°¦É²É´²ßÅ¹POPUP STORE¡×¤òÂç´ÝÅìµþÅ¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÏ»¥¿¥ë¥È¡Ö¤ß¤­¤ã¤óÍ®»ÒÌ£¡×(ÈÎÇä¥é¥ó¥­¥ó¥°£±°Ì)¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¹ØÆþ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿OMO·¿(Online Merges with Offline)¤ÎÊª»ºÅ¸¤Ç¡¢»î°û¤ä»î¿©¤ò¤·¤¿¸å¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÚÅ·EC¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¸ÜµÒ¤â¾¦ÉÊ¤ò¼«Âð¤ËÇÛÁ÷¤Ç¤­¤ë