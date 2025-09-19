·§ËÜ»Ô¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£19Æü¸áÁ°11»þ40Ê¬¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Ë¤¢¤ë²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î½ÐÆþ¸ý¤Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï50Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹¤Î¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶á¤¯¤ËµÒ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤ÏÅ¹¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¤­¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡ÖÃó¼ÖÃæ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥­¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß°ã¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£