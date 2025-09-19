½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤Î½ÐÈ¯¼°¹áÀî¸©Ä£¹â¾¾»ÔÈÖÄ® 21Æü¤«¤é½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£19Æü¡¢¹áÀî¸©Ä£¤Ç¤Ï¥Ñ¥È¥«ー¤äÇò¥Ð¥¤¤Î½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ½ÐÈ¯¼°¤Ë¤Ï¡¢ÃÓÅÄÃÎ»ö¤ä¸©·Ù¤Î¾®ÎÓËÜÉôÄ¹¤éÌó70¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ½©¤ÏÆüË×»þ¹ï¤¬µÞ·ã¤ËÁá¤Þ¤ê»ö¸Î¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡¦°û¼ò±¿Å¾¤ÎËÐÌÇ¡×¤ä¡ÖÈ¿¼Íºà¡¦ÌÜÎ©¤Ä¿§¤ÎÉþ¤ÎÃåÍÑÂ¥¿Ê¡×¤Ê¤É¤Î5¤Ä¤ò½ÅÅÀ¹àÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£