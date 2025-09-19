¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢Íè½µ·îÍË¤è¤ë11»þ21Ê¬¡Á¡¢¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ö¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡×ºÇ½ª²ó¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ö¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡×ºÇ¿·ÏÃ¸¶ºî¤Ï¡¢³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÂè1°Ì¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ã°Û¤Î200ËüÉô¤ò¸Ø¤ëÂç¿Íµ¤ºî¡¢¸¶ºî¡¦¥¿¥Ê¥«¥È¥â¡¢ºî²è¡¦¤Ò¤é¤¤¤Ï¤Ã¤Á¡Ø¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡Ù¡Ê¥¼¥Î¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£ÊüÁ÷Á°¤«¤é¼ç±é¡¦¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤¬¡ÖÃ¯¤À¤«Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê