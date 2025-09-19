◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島（19日、東京ドーム）巨人は初回に先制点を許しました。先発・山粼伊織投手は先頭から2者を打ち取るも、好調の3番・小園海斗選手にセカンドへ打球を放たれます。ボテボテの当たりとなった打球に2塁手・浦田俊輔選手も好反応で駆け込むも、1塁への送球が軽く浮き、出塁を許しました。さらに4番・末包昇大選手に四球を許し、2アウト1、2塁のピンチを招きます。ここで打席に迎えた坂倉将吾選手に