»°É©¾¦»ö¤¬½©ÅÄ²­¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤¬¸©Æâ´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢72¼Ò¤¬¡Ö±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï19Æü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤òË¬¤ìÂ®¤ä¤«¤Ë»ö¶È¼Ô¤ÎºÆ¸øÊç¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦ÉðÆ£Âç¿Ã¤ËÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°É©¾¦»ö¤ÏÀè·î¡¢»ñºà²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë»ö¶È´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ½Âå»Ô¡¢»°¼ïÄ®¤ª¤è¤ÓÃË¼¯»Ô²­¡×¤È¡¢¡ÖÍ³ÍøËÜÁñ»Ô²­¡×¤Ê¤É3¤Ä¤Î³¤°è¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯