ÀìÌç³Ø¹»¤Ê¤É¡¢ÅìËÌ6¸©¤ÎÀì½¤³Ø¹»¤ÎÂåÉ½¤¬½¸¤Þ¤ëÁí²ñ¤¬½©ÅÄ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¿¦¶È¶µ°é¤Î¼Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Àì½¤³Ø¹»³Æ¼ï³Ø¹»¶¨²ñ¹¾È«À¶É§ ²ñÄ¹¡Ö¸©³°¤«¤é¤ª¤¤¤Ç¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÌ±²È¤Î´Ö¤òÄÌ²á¤·¡¢Æ§ÀÚ¤òÄÌ¤êÈ´¤±¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¸å¤í¸þ¤­¤ËÁö¤ëÌÌÇò¤¤½©ÅÄ¤Î¿·´´Àþ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶½©ÅÄ¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×ÅìËÌ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¼ÔÌó120¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Áí²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ