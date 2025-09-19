ÀçËÌ»Ô¤òÃæ¿´¤ËÂç¤­¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤­¤ç¤¦¤Ç1¤«·î¤Ç¤¹¡£ÈïºÒ¤·¤¿ÃÏ°è¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë·§Ã«ÆàÅÔ»Òµ­¼Ô¤Ç¤¹¡£·§Ã«µ­¼ÔÀè·î19Æü¤«¤é¤ÎÂç±«¤Ç¤ÏËÌ½©ÅÄ»Ô¤ÈÇ½Âå»Ô¡¢ÀçËÌ»Ô¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ6¤Ä¤Î²ÏÀî¤¬ÈÅÍô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î16Æü»þÅÀ¤ÇÇÀÎÓ¿å»º´Ø·¸¤È²ÏÀî¤äÆ»Ï©¤Ê¤É¤ÎÈï³²³Û¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ127²¯±ßÍ¾¤ê¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢106Åï¤Î½»Âð¤Ç¿»¿åÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÀçËÌ»Ô¤ÏÁ´ÂÎ¤Î3³ä°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë½»Âð36